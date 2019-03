Kendt tøjbutik er lukket i Sønderborg

De 26 butikker overlevede dog i første omgang, da deres ejerskab hørte under et datterselskab, som ikke var ramt af konkursen. Fredag morgen meddelte kurator i konkursboet så, at 22 ud af 26 butikker fredag morgen er blevet lukket, fordi der ikke var penge i boet til at betale lønninger. Der er kun de fire butikker i Haderslev, Skive, Skagen og Aalborg, der fortsætter.

Solo Company, der står bag Solo-butikkerne rundt om i Danmark, har gennem længere tid været i dyb krise. Tidligere på året udløste det en konkurs i moderselskabet. Det var julehandlen, der svigtede. Butikkerne under Solo Company havde ikke kapital til at modstå svigtende salg i fjerde kvartal af 2018.

Meget triste kunder

Det er i løbet af dagen væltet ind med kommentarer til lukningen på Solo Sønderborgs facebook-side.

- Trist trist. Ønsker jer alt godt og håber vi ses en dag igen har altid været super god service hos jer piger, skriver Birthe Andresen

- Ej hvor trist, endnu en tom butik i gågaden. Ønsker jer al mulig held og lykke med nyt, kommer det fra Kirsten Rose Greve.

- Så trist. Altid god betjening, god stemning og godt udvalg. Alt godt til jer, Berit Langenberg.

- Det gør mig virkelig ondt at høre. Har altid været så glad for at handle inde hos jer og fået den bedste betjening. Kommer til at savne jer. Håber vi ses andet steds, Gitte Kolmos Schmidt Jensen.

- Øv øv og atter øv. Hvor skal jeg så købe mine bukser. Tusind tak for altid super betjening og et smil på læben. Kommer til at mangle butikken, Bianca Jensen.