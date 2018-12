Kendt spisested får ny ejer fra nytår

Sønderborg: Efter henholdsvis 11 og ni år med mikrobryggeri, café og restaurant har de nuværende ejere af Brøggeriet på Rådhustorvet - Brdr. Ewers og Allan Jylov besluttet at sælge virksomheden.

- Efter en periode på mere end ti år med bryggeri og restaurant mente vi, det var tid til, at der skulle nye kræfter til, siger Hans Otto Ewers, som sammen med sin bror Claus Ewers har ejet 50 procent af virksomheden.

Brødrene, der også står bag Danmarks største privatejede korn- og foderstofselskab, har ikke haft noget med den daglige drift at gøre. Den har kok og restauratør Allan Jylov stået for sin 2009.

- Hvis jeg skal nå at prøve noget andet, skal det være nu. Det sværeste er, at sige farvel til de mange gode medarbejdere. Det er ikke mindst medarbejderne, der har formet Brøggeriet og sørget for at gøre det til et attraktivt og hyggeligt sted i Sønderborg, siger den 51-årige Allan Jylov.

En gennemgang af Brøggeriets regnskaber viser, at det gennem årene har haft svært ved at tjene penge - dog især de senere år. Både i 2017 og 2016 kom spisestedet ud mod med et underskud på henholdsvis 1,4 og 1,1 millioner kroner.