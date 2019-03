Kendt iskæde vil åbne butik i Sønderborg

Landsdækkende Paradis Is vil gerne rykke ind i butikscentret Borgen. Kæden søger nu en franchisetager til at drive forretningen.

Sønderborg: Drømmer du om din egen butik, og er du iselsker, så har du nu muligheden for at blive franchisetager i den landsdækkende kæde Paradis Is, der har udset sig butikscentret Borgen som næste skud på stammen.

- De vil gerne etablere sig. Deres koncept har udviklet sig fra ikke kun at være et sommerkoncept. Ved at rykke ind i butikscentre har det ændret sig til et helårskoncept, lyder det fra Flemming Enghave, centermanager i Borgen, som sammen med iskæden søger den helt rigtige partner til at drive den ny butik.

Tanken er, at den ny isforretning skal ligge mellem H & M og caféen Kaffeti på 1. salen i centret, men andre ledige adresser i centret kan også være en mulighed. Det skal aftales helt på plads med den fremtidige franchisetager.

Franchise er kort fortalt en forretningsform, hvor man køber sig retten til at drive og gøre brug af en butikskædes navn, produkter og forretningssystem. Den kendes blandt andet fra McDonald's, REMA 1000, 7-eleven og mange flere.