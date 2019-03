Sønderborg: Det var denne gang Jesper Schack, der løb med INITA-prisen 2018, da den blev uddelt tirsdag aften af Sønderborg Handel.

- Med stor viden, engagement og indsats har han været kraftigt medvirkende til, at vi i 2021 for alvor kan sætte Sønderborg på kortet også langt ud over vores grænser. Som den erhvervsmand og ildsjæl han er, er det en stor glæde at kunne overrække dette års INITA-pris til Jesper Schack, sagde formand Rikke Torré.

Jesper Schack har også været dybt involveret i kampen for at få verdens største cykelløb til Danmark og Sønderborg om godt to år. Han har været i tæt kontakt med den franske organisation bag Tour de France, ASO, som konsulent for Sønderborg Kommunes del af den danske tourstart.

Jesper Schack skabte virksomheden Telebilling, som han for år tilbage solgte for 150 millioner kroner til et australsk it-firma. Men han er også kendt som tidligere habil cykelrytter på topplan og siden med mange poster og stor erfaring indenfor den danske cykelverden.