Kendt badehotel skal have nye forpagtere

Ballebro: Det historisk badehotel ved Alssund skal have nye forpagtere. Det nuværende værtspar Tina og Peter Philipp har ikke ønsket at forlænge deres forpagtningsaftale på Ballebro Færgekro, der er ejet af erhvervsmand Hans Michael Jebsen gennem selskabet Stenbjerg Ejendomme.

- Beslutningen har været længe undervejs. Det er stadig sjovt, men ikke så sjovt, som det har været, så er det tid til at stoppe, siger parret, der allerede i 2017 meddelte, at de ville stoppe, så ejeren havde en fair chance for at finde nye forpagtere.

- Det har været en livsstil. Når man giver noget af sig selv, mister man også lidt og på et tidspunkt skal man lade batterierne op. Vi prædiker hver eneste lørdag, når vi holder selskaber, at man skal holde, mens festen er god, og det gør vi nu, siger Peter Philipp, der sammen med sin hustru den 26. juli har drevet badehotellet i 20 år.

- Vi er kede af, at Tina og Peter har valgt at stoppe på Ballebro, idet vi altid har haft et meget godt samarbejde. De har været et stort plus såvel faglig som menneskelig. På den anden side er det meget forståeligt, at de ønsker at afprøve nye græsgange, siger Henrik Uldall Borch, direktør for Stenbjerg Ejendomme.