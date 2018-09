Kendisadvokat

Jan Schneider er en af landets kendte forsvarsadvokater og har været forsvarer i en lang række af de største og mest omtalte straffesager i Danmark blandt andet Pusher Street sagen. Han er også forsvarer for den 56-årige mand fra Ulfborg, der er tiltalt for at have skudt en ulv i Vestjylland. Stenkastere i Voldsmose, en skudsag i Midtjylland, svindel med uddannelsesmidler og en anklage for besiddelse af 20 kg amfetamin er nogle af de øvrige anklager, Jan Schneider har fået frikendt sine klienter for. Han har kontor i Aarhus. 26-årige Besar Mustafaj fik torsdag ved landsretten i Sønderborg stadfæstet en dom på to års fængsel og udvisning af Danmark i 12 år for ulovlig tvang, afpresning og vold i gentagelsestilfælde. Han nægtede sig skyldig. Han slipper for at betale 10.200 kroner for at have kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer og for at betale sagens omkostninger. De dækkes af staten.