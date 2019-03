Katten fik én på tønden i Borgen

Sønderborg: Der blev gået til den, da katten skulle slåes af tønden i p-kælderen under Borgen i søndags. I løbet af tre timer skulle de seks tønder have en ordentlig omgang af de udklædte børn, der var mødt op til en hyggelig formiddag sammen med deres forældre. Igen i år var deltagerantallet stort, og det tog sin tid, inden alle prinsesser med flere kunne komme til at slå til tønden.

- Det er sjovt at klæde sig ud og slå katten af tønden. Jeg har glædet mig i rigtig lang tid, sagde Stine Larsen, der var klædt ud som prinsesse og gik til opgaven med stor energi.

Efter at kattekonger og dronninger var fundet var der fastelavnsboller og kakao til deltagerne, der trængte til en forfriskning oven på den hårde omgang slag der skulle til før bunden røg ud af tønderne.

-Pyha, det var hårdt. Jeg syntes tønden var umulig at få hul på. Men heldigvis lykkedes det til sidst, sagde Rasmus Christensen, der blev én af dagens kattekonger.