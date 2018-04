Katrine Brock - afrikansk mester på vej mod VM

Katrine Brock har knoklet for at blive en bedre svømmer. Arkivfoto: Timo Battefeld

Triatleten fra Sønderborg er nykåret afrikansk mester, og nu venter VM langs Kona-kysten på Hawaii, hvor hun har deltaget flere gange tidligere.

Sønderborg: Aloha - eller mojn - nu kommer Katrine Brock igen til Hawaii for at deltage i VM i ironman. For som ny afrikansk mester er hun allerede klar til VM til oktober. - Det er dejligt allerede at være kvalificeret her i april. Det kan give noget ro på i forhold til at træne godt op til VM, og så håber jeg naturligvis, at nogen kunne tænke sig at støtte mig. Det er hårdt med fuldtidsarbejde ved siden af, og derfor håber jeg på lidt mere støtte, så jeg kan koncentrere mig endnu mere om min sport, siger Katrine Brock. Det er tredje gang, hun skal til VM på Hawaii, og i 2016 vandt hun faktisk bronze i aldersklassen 18-24 år. Nu er hun rykket op i klassen 25-29 år, og her er konkurrencen endnu hårdere. Alligevel lykkedes det Katrine Brock fra Sønderborg at blive afrikansk mester i den forgangne uge. Hun blev samlet vinder i kvindernes konkurrence på tværs af alle aldersklasser.

Jeg har knoklet med min svømning i vinter, og det er måske ikke så meget på tiden, jeg har vundet så meget. Men jeg slapper mere af i vandet, og derfor har jeg flere kræfter til at cykle og løbe. Katrine Brock, triatlet

Vil slå egen rekord Som altid er der svømningen, der er Katrine Brocks store udfordring. Her tabte hun et kvarter til den hurtigste i sin klasse, men hun fik på cyklen kørt sig i top fire, da hun kunne smide cyklen og tage løbeskoene på. Alligevel var hun 20 minutter efter den førende før løbet, og en efter en får hun hentet sine konkurrenter. Efter 31 kilometer fører hun - og hun løber så stærkt, at hun passerer målstregen hele 17 minutter før sin nærmeste konkurrent. Hun vinder i tiden 9.52.24 - altså et stykke under ti timer. Det var dermed den forsvarende afrikanske mester, der kunne lade sig hylde på podiet i Sydafrika, så hun altså nu er dobbelt afrikansk mester. Katrine Brock træner cirka 25 timer om ugen - foruden at passe et fuldtidsjob som hjemmesygeplejerske. - Det er i hvert fald ikke mindre jeg træner, siger hun. Katrine Brock fik bronze ved sin første ironman på Hawaii i 2016 i aldersklassen 18-24 år. - Men allerede i 2017 rykkede jeg jo op i 25-29 års klassen, og det er de stærke kvinder. Da blev jeg nummer fire - og jeg går efter at slå min egen bedste tid fra sidste år på 10.10.10 på Hawaii, så må vi se, hvad det rækker til, fortæller hun.