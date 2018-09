Kasernens hovedbygning bliver foreningshus

Tidligere i år forsøgte Sønderborg Kommune at sælge den tidligere sergentskole samlet, men ingen ville købe den. Nu sættes tre af bygningerne til salg enkeltvis eller samlet. Hovedbygningen stilles til rådighed for kommunens foreninger.

Sønderborg: Ikke et eneste bud kom der, da Sønderborg Kommune tidligere i år forsøgte at sælge den tidligere sergentskole og kaserne ved Sønderborg Havn. På et tidspunkt viste televirksomheden ipnordic fra Gråsten interesse for bygningerne, men da det blev alvor, trak de sig. De gav ikke et bud, og det gjorde heller ingen andre altså. Men nu vil Sønderborg Kommune igen forsøge at sælge bygningerne - dog ikke hovedbygningen. Men tre andre bygninger udbydes nu i bidder.

Sønderborg Kommune vil selv beholde hovedbygningen.

- Det har økonomiudvalget besluttet, at den skal være til kommunens eget brug, siger chefkonsulent Jørgen Eriksen, Sønderborg Kommune.

- Men hvad skal der da være i hovedbygningen?

- Tanken er, at den skal bruges til foreninger. Men der er ikke taget stilling til, hvordan det mere præcist skal udmøntes, siger Jørgen Eriksen.

- Så når hovedbygningen ikke sættes til salg, er det fordi det er den, I mener er sværest at sælge?

- Det er nok i erkendelse af, at der jo ikke kom nogen bud i første omgang, siger Jørgen Eriksen.

- Men hvis der kommer en mand i morgen og siger: Jeg vil gerne købe det hele, så sælger I vel?

- Lad mig sige det på denne måde: Så vil vi nok gerne høre, hvad han har at fortælle om sine planer, siger chefkonsulenten.