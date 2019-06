Kasernen bliver til foreningshus: Nu skal 80 millioner findes

Sønderborg: I over 100 år var der militære aktiviteter fra først tysk og siden dansk side. For omkring fem år siden rykkede Udlændingestyrelsen ind med et asylcenter og en lejekontrakt med kommunen frem til efteråret 2017. Efterfølgende har kommunen forsøgt at sælge kasernen - gerne samlet, men siden opdelt da firmaet Castra Aps erhvervede tre bygninger til blandt andet liberalt erhverv og en Bed & Breakfast.

Nok at tage fat på

I det hele taget er der nok at bruge penge på de kommende år, men uanset den fremtidige brug vurderer forvaltningen, at der her og nu et stort behov for renovering af hovedbygning, hvor der trænger vand gennem taget og er fare for løse tagsten. Begge dele i et sådant omfang, at en total udskiftning af taget er nødvendig. Også vinduerne kræver udskiftning for at sikre en tæt facade.

Men også indvendigt kræver meget nedslidte en udskiftning. Det besværliggøres af asbest i den lim, som gulvene er monteret med. Alle lofter skal tages ned for, at der kan etableres nye installationer, ligesom alle lysarmaturer skal udskiftes.

Den sidste kommunalt ejede bygning - værkstedet i gården sættes til salg. Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra potentielle købere.

Den tidligere atletikbane vil kommunen dog ikke udbyde til salg.