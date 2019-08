Sønderborg Forsynings udbud af dagrenovation i Sønderborg Kommune har flere gange måttet gå om. Nu har Klagenævnet for Udbud afvist en klage fra Gråsten-firmaet Knud Erik Heissel A/S.

Sønderborg: En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud giver grønt lys for, at Sønderborg Forsyning kan indgå kontrakt med skraldegigaten Urbaser A/S om affaldsindsamling i Sønderborg Kommune. Efter resultatet af udbuddet om affaldsindsamlingen i Sønderborg Kommune forelå i slutningen af juli, blev der i begyndelsen af august indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud.

Det var det Gråsten-baserede firma Knud Erik Heissel A/S, som ikke uden videre ville acceptere, at det internationale Urbaser skal samle skrald ind i Sønderborg Kommune fra 2020 og mindst fem år frem. Nu har Klagenævnet vurderet, at klagen ikke bør have opsættende virkning, og derfor kan Sønderborg Forsyning starte kontraktforhandlingerne med Urbaser, der vandt udbuddet.

- Vi er naturligvis glade for, at Klagenævnet har slået fast, at evalueringen af tilbuddene er foregået efter bogen. Det kan være svært at forstå, at det ikke altid automatisk er det billigste tilbud, der vinder, men tilbuddene er blevet evalueret på andre parametre end pris alene, siger bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen.

Urbaser opnåede ved den eksterne evaluering flest point i en samlet bedømmelse af miljø, pris samt kvalitet og service. Fire firmaer gav et bud, der lå på mellem 34,7 til 35,9 millioner kroner årligt. Knud Erik Heissel A/S var billigst, men er blevet vurderet og placeret som det dårligste samlede tilbud, når man også tager højde for kvalitet af kundeservice, miljø og arbejdsmiljø.