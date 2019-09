Kantinebestyrer bliver straffet for fejlagtig allergimærkning

- Vi er meget kede af, at der den 19. august i en af vores kantiner blev konstateret fejl i allergenmærkningen på pølsehorn og fire typer brød. Det er vores ansvar, at vores kantinedrift lever op til de gældende regler om mærkning af fødevarer, og i den pågældende kantine er der desværre sket en fejl. Det har vi rettet op på med det samme, ligesom vi har indskærpet vores egenkontrol med allergenmærkningen. Derudover ser vi generelt på, om vi kan gøre mere for at sikre korrekt allergenmærkning, siger Anne Anker, kommunikationschef i ISS.

Sønderborg: En af Danmarks allerstørste operatører af virksomhedskantiner ISS Catering har fået en sur smiley og en bøde på 20.000 kroner af Fødevarestyrelsen. Under et kontrolbesøg den 19. august i Linaks kantine, som ISS Catering driver, var der store problemer med allergimærkningen.

Blev grundlagt i 1934, men virksomhedens rødder kan spores helt tilbage til 1901. ISS' historie begyndte i København i 1901, som et lille sikkerhedsfirma med 20 natvægtere, der tilbød at passe på lokale virksomheder om natten. I dag er ISS en af verdens største facility servicevirksomheder med aktiviteter i 70 lande og omkring 480.000 medarbejdere på verdensplan heraf omkring 7.500 i Danmark. ISS har flere end 200.000 kunder på verdensplan, og serverer 1,2 millioner måltider om dagen.

Taget forholdsregler

Allergener kan i værste fald medføre døden for allergikere og at pligten til at oplyse om allergener har derfor med fødevaresikkerhed at gøre. Siden 2014 har det været et krav, at restauranter og andre spisesteder skal kunne oplyse deres kunder om de 14 mest almindelige allergene ingredienser, der er i maden.

I kantinen hos Linak, der har over 1.000 ansatte i hovedsædet i Guderup, var den også gal med allergimærkningen på fire slags hjemmelavet brød, hvor den enten helt manglede eller var vildledende.

Skolerugbrød indeholdt blandt andet gluten og æg, hjemmelavet rugbrød gluten, morgenstykker gluten og mælk samt københavnerbirkes gluten, æg og mulighed for spor af sesamfrø, pekan og hasselnødder.

- Vi driver dagligt 240 kantiner i Danmark, og vi gør vores ypperste for at levere en høj standard og service i vores kantiner. Derfor tager vi fejlmærkningen meget alvorligt og har med det samme taget de nødvendige forholdsregler, så vi kan undgå, at lignende fejl sker igen, siger Anne Anker, kommunikationschef i ISS.

ISS Catering har accepteret Fødevarestyrelsens afgørelse men dog påtalt, at den finder straffen særdeles hård men henvisning til, at der ikke tidligere har været problemer på Linaks kantine.