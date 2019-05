Kandis-kendere dansede med til det hele

400 glade mennesker brugte lørdag eftermiddag på at danse og synge med Johnny fra Kandis. Adskillige af hans fans var mødt op. Også de "to ældre damer" fra Dybbøl og Løgumkloster.

At sikre sig billet i god tid i byfestens mest populære arrangement er nødvendigt, for de 400 pladser er udsolgt i løbet af få uger. Kandis været trækplastret, og Kandis-kenderne er trofaste:

Nordals: Hvert år til jul giver Birte og Jan Jeppesen fra Dybbøl en julegave til Karin og Günther Japsen. Og hvert år pakker venneparret i Løgumkloster op for to billetter til hyggeeftermiddag i Nordborg.

Kysset med Kandis

- Os her omkring er alle fans af Kandis, lyder det fra en af bordenderne, hvor fem medlemmer af familien Brink har slået sig ned. Familien roser Fest i By for nu på tredje år at hyre Kandis til arrangementet:

- Det er jo noget helt andet end braldermusik, konstaterer Michael Brink, som flere gange har foræret sine forældre billetter til hyggeeftermiddagen.

Familien har fået selskab af 31-årige Dikte Johansen. Også hun er vild med Kandis:

- Det har jeg været, siden jeg var fire år. Jeg har hørt Kandis fire gange, fortæller hun.

Kysset med Kandis har hun faktisk også. Nemlig da Johnny Hansen optrådte sammen med sin far Bjørn i Nordborg, og Dikte Johansen blev lokket op på scenen. Kysset fik hun af Bjørn Hansen, mens sønnen gav et kram.

Så vidt gik det ikke i år. Men andre fik kram:

Nemlig Poul Antonisen, den hidtidige formand for byfesten i Nordborg, og Gitte Mathiesen, mangeårige kasserer og frivillig. De blev kaldt på scenen af Niels Ole Bennedsen, dagens konferencier, som meddelte, at han havde en kedelig nyhed. For begge har besluttet at stoppe, mens festen er god.

- Vi siger alle her i dag tak for jeres måde at styre forløbet på, og ikke mindst tak for jeres indsats, lød det fra scenekanten, før de to frivillige fik overrakt blomster.