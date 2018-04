Kandidat fra landet scorede flest stemmer

Endelig er et nyt provstiudvalg udpeget. Det kommer til at bestå af folk fra de store bysogne, bortset fra Jens Falck Sørensen fra Vester Sottrup. Han er til gengæld stemmesluger.

Sønderborg: Jens Falck Sørensen har ikke før været medlem. Alligevel var det ham, der fik fleste stemmer, da et nyt provstiudvalg forleden blev valgt.

Han fik 50 stemmer eller dobbelt så mange som Ejner Egtved og Ejler Skjerning, der repræsenterer Dybbøl og Sct. Marie Sogne og hver fik 24 stemmer.

- Jeg gætter på, at de små sogne syntes, det var vigtigt med en, der kunne repræsentere dem, og at de derfor har stemt på mig, siger Jens Falck Sørensen.

Jens Falck Sørensen har været formand for menighedsrådet i Sottrup Sogn siden 2014. Han har også fuldtidsjob som ingeniør på Danfoss i Gråsten, men alligevel valgte han at stille op til provstiudvalget, da det gik op for ham, at stort set alle de andre kandidater kom fra de store bysogne i Sønderborg.

- Ude i menighedsrådene bliver vi ofte mødt med krav om det ene og andet. Vi har mange pligter. Jeg vil arbejde for, at det også kunne gå den anden vej. Jeg kunne også ønske mig, at samarbejdet mellem menighedsråd og provsti blev mindre bureaukratisk, forklarer han om sin baggrund for at stille op.