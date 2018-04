Kan vejnettet klar gylletrykket på sigt

- Vi har ikke givet generel dispensation til kørsel med tunge gyllevogne før. Dansk Landbrug har sendt en ansøgning. Det er et forsøg på at løse problemet, indtil der er lavet permanente regler. Vi skal måske kigge på skiltning af, hvor meget bygværker som små broer må belastes. Mange broer og bygværker som Munkemøllebroen er ikke konstrueret til at bære så tunge køretøjer. Det er dog ikke sådan, at bygværkerne er ved at bryde sammen. Skaderne er svære at vurdere, siger drifts- og anlægschef Henrik Littau-Jensen.

Landbrug & Fødevarer beskriver i sin ansøgning om dispensation for kørsel med tunge gylletransporter, at det har udviklet sig til en akademisk diskussion, om det er mest skånsomt for vejene at transportere gyllen fra gård til mark med gyllevogne med brede dæk og lavt dæktryk eller med lastbiltankvogne med smalle dæk med højt dæktryk. Landbrug & Fødevarer betegner det som teoretiske beregninger bestilt af asfaltbranchen til optimering af deres forretning. Denne vinter startede vådt, så det var svært for landmænd og maskinstationer at køre i marken med deres tunge maskiner. Der blev travlt, da markerne kunne bære. Slanger rullet kilometervis ud fra gård til mark med spredning af gyllen ved hjælp af et selvkørende køretøj er også en løsning, der skåner veje og marker for høje akseltryk.

Store køretøjer på små veje

- De mindre ejendomme bruger maskinstationer til at drive deres marker. Det giver behov for at komme ud på små veje med store maskiner. Det er svært at stoppe udviklingen. Maskinerne bliver nu en gang større og større. Det kan vi ikke ændre på i Sønderborg, siger medlem af teknik- og miljøudvalget, Tage Petersen, Venstre, der selv er landmand.

Han bruger en maskinstation, der ruller lange slanger fra gyllebeholderen på gården ud i marken. Det reducerer behovet for store, tunge køretøjer på vejene. En anden løsning er at lave aftaler med naboerne om at få lov at køre over deres marker.

Det kan også komme på tale at forstærke asfalt-kanter på vejene med grus, så akseltrykket ikke bliver så hårdt på en skarp vejkant.

Der er der enighed i udvalget om, landmænd og maskinstationer skal have lov at lægge maksimalt tryk på vejnettet, når de skal i marken for at sprede gylle. Formand Aase Nyegaard, Fælleslisten, opfordrer dog til at tage hensyn til øvrig trafik og passe på cyklister, der kan være generet af gylletransporter på de små veje.

- Der er en udfordring i, køretøjerne bliver tungere og bredere og belaster de små veje. Det kunne være en ide at bringe gyllen ud på tidspunkter, hvor det generer andre mindst muligt, siger hun.

- Dansk Landbrug har ikke søgt om dispensation til kørsel med tunge gylletransporter i 2018. Den ansøgning, vi har behandlet, er fra 2017, siger det socialdemokratiske medlem af udvalget Kristian Beuschau, der vil have dispensationen gransket, før han stemmer for den igen næste år.

Han køber ikke argumentet om, at landmændene skal have dispensation, fordi de alligevel kører med tunge gylletransporter på vejene.

- Der er sikkert mange, der gerne vil have dispensation med tilbagevirkende kraft, når de er blevet taget i at køre over de tilladte 80 kilometer i timen på landevejene, siger han.