Kampen om p-pladserne bliver intensiveret

En del beboere og arbejdende i Sønderborg midtby ved ikke, hvor de skal stille bilen, når det fra tirsdag er slut med tidsubegrænset parkering ovenpå Føtex.

Sønderborg: Mandag var sidste dag, hvor man kunne parkere hele dagen ved Føtex i Sønderborg. I løbet af dagen blev skilte med de nye regler sat op og reklamerne for fri parkering fjernet. - Det er træls for mig og super ærgerligt, for jeg aldrig har oplevet, at der ikke var nogen parkeringspladser, siger Emma Wolff, der arbejder i butik på øvre del af Perlegade og dagligt har parkeret på Føtex's tag. - Jeg har tænkt meget hen over weekenden, hvad jeg skal gøre. Sidegaderne ved Sankt Marie kirken kan være en mulighed, men her er allerede i dag næsten altid optaget. Så er der gratisparkeringen ved Brøggeriet, men der er langt at gå. Lige meget hvad, så betyder det her, at jeg må til at køre hjemmefra i bedre tid, siger den unge kvinde, som langt fra er den eneste, der skal tænke nyt. - Det er ikke så godt. Jeg studerer i midtbyen og har holdt her ved Føtex fra klokken 9-14. Nu må jeg finde et andet sted. Jeg vil prøve de gratis pladser bag ved Buddy Holly (red: parkering Bjerggade), siger Vasile Parlog, der læser hos A2B.

En god forretning Onsdag meddelte Føtex, at man efter en del år med fri parkering nu indfører gratis parkering i op til tre timer. Det sker for at give kunderne de bedste parkeringsmuligheder. - De nye regler er rigtig irriterende. Jeg tror, Føtex kommer til at tabe lidt salg på det her. Når jeg i fremtiden skal shoppe, kan jeg ligeså godt betale for at holde i Borgen (red: der er gratis parkering de to første timer i butikscenter, hvorefter det koster), siger Tatiana Schmidt, der flittigt har brugt Føtex, når hun skulle handle i midtbyen. Beslutningen om at gå væk fra tidsubegrænset gratis parkering er blandt andet afstedkommet af flere henvendelser fra Føtex-kunder, som måtte køre forgæves, fordi det til tider har knebet med ledige parkeringspladser. - Jeg kan se det fra Føtex's side. Der er mange af dem, der arbejder nede i byen, som parkerer her hele dagen. Når det er svært at finde en p-plads her, er folk i stedet kørt i Borgen eller ud i Bilka, siger Ove Witt, der er stamkunde i Føtex.