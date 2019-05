Kampdagen i Kongevejsparken: For koldt til at danse

Sønderborg: Sidste års kampdag blev kaldt for et lorteår over højttaleranlægget på grund af regnvejret og antallet af fremmødte i Kongevejsparken.

Over dobbelt så mange er dukket op i år. De har trodset onsdagens kulde for at bakke op om fagforbund og fællesskaber.

Selvom om bandet spiller "Kald det kærlighed" er der dog ingen, som tager en svingom på græsset. Det er altså for koldt. Til gengæld er de kommet for at høre, om politik.

- Jeg følger meget med i politik, så jeg synes, at kampdagen er noget, man skal opleve. Det er dannelse, siger Morten Lunding Hansen.

Han er elev på STU-Ulkebøldam, som er en skole for unge med særlige behov. Morten Lunding Hansen foreslog, at klassen skulle tage til 1. maj i Kongensvejparken, fordi de alle er fyldt 18 år og skal stemme for første gang i år.

- Jeg skal finde ud af, hvad politikerne står for. Jeg efterspørger en politiker, der vil gøre noget for unge med handicap, fortæller Morten Lunding Hansen.