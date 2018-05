Kampdagen er også for unge

Ikke langt fra John sad en flok unge mænd ved et af de hvide borde. Øl på bordet. Det var lærlingegruppen fra Dansk Metal, der var med til festligheden i parken. For formand Emil Korff var denne 1. maj den første.

- De unge i dag tror, at det hele vælter ned fra himlen, men der er blevet kæmpet for, at vi kan være der, hvor vi er nu. Det er derfor, vi skal være dygtige til at fortælle dem om, hvordan det var engang, og hvorfor vi fejrer 1. maj, sagde John S. Hansen.

Manglende respekt

Det, der til gengæld væltede ned fra himlen, var regnen.

Første taler på stolen var Nanna Bonde, folketingskandidat for SF i Sydjyllands storkreds, og med den røde kjole gemt under den knappede jakke og papirer, der klistrede sammen i regnen, tildelte hun et par ord til erhvervsuddannelserne.

- Der mangler respekt for erhvervsuddannelserne. Det er respektløst, at unge mennesker, der går og drømmer om at blive murere får at vide, at de måske ikke kan færdiggøre deres uddannelse, sagde Nanna Bonde (SF).

Hun udtrykte også et ønske om en total opgradering af erhvervsuddannelserne.

Blandt de andre talere var borgmester Erik Lauritzen (S) og folketingspolitiker Benny Engelbrecht (S) at finde, og andre temaer i talerne var de netop overståede overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte og det kommende folketingsvalg.