Kamp om bestyrelsespladserne i nyt børneunivers

Nybøl: I disse uger bliver der holdt ordinært valg til skolebestyrelserne. Mens langt fleste folkeskoler ikke holder kampvalg, fordi de kun lige er nok til at konstituere sig, er det modsat i Nybøl. Interessen for komme med i bestyrelsen i det ny børneunivers har været stor.

- Det er da glædeligt, at der så stor opbakning fra lokalsamfundet. Den ny bestyrelsen får i høj grad også mulighed for at præge værdigrundlaget og sætte en retning for det ny børneunivers, siger Stine Skyum, leder af Nybøl Skole.

Der skulle bruges fem forældrevalgte fra skoledelen, men det endte med, at otte stillede op. Det betød, at en valghandling gik i gang. Alle forældre fik et lille skriv om kandidaterne og deres mærkesager, hvorefter de kunne brevstemme. Hele 65 procent af skolens forældre fik stemt.

Der skal også vælges fire forældre fra daginstitutionsdelen til den ny bestyrelse.