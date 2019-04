Kameraerne ruller i det sønderjyske til ny tv-serie

Her blev teglværksejer Christian Hollensen indkaldt til tysk krigstjeneste og hans husbestyrerinde og senere kone Ingeborg holdt gang i teglværket. Historien, som altså bliver en del af "Grænseland", er baseret på de cirka 700 breve, som de skrev til hinanden under den store krig.

Både om stort og småt

DR's ambition med tv-serien er at skabe en sammenhængende fortælling, som begynder i 1800-tallets grænseland før krig og konflikt bryder ud. Udviklingen helt fra de første nationale stridigheder begynder i grænseområdet, frem til krigene mod Tyskland, over tabet af Sønderjylland til Sønderjyllands genforening med Danmark.

Grænseland handler ikke kun om to staters krig om territorium og europæisk storpolitik. Den beskæftiger sig med, hvad det vil sige at være født i et grænseland og opleve de konflikter, som kan opstå, når menneskerne bag to forskellige nationaliteter i et område er tvunget til at vælge side.

- Jeg troede, jeg vidste en hel masse, inden vi gik i gang, men der har foldet sig et væld af historier ud nedenunder. Der er jo ikke en familie i det sønderjyske, som ikke var påvirket af 1. verdenskrig på en eller anden måde. Det har sat sine spor på området, siger Ane Saalbach.

Det er planen, at serien får premiere i foråret 2020.