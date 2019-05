Kaldes illoyal: Jan Callesen (DF) sår tvivl om biogasanlæg i Kværs

Byrådspolitikere ser det som udtryk for desperation i folketingsvalgkampen, at Dansk Folkeparti vil overveje en ekstra gang, om partiet går ind for et biogasanlæg i Kværs.

KVÆRS: - Vi vil ikke tryne den lille mand og lade landbefolkningen lide under konsekvenserne af et biogasanlæg. Det er ikke for at vende mig imod Project Zero, men vi må tage hensyn til folk i landområderne og ikke overlade til dem alene at bære konsekvenserne af klimaomstillingen, når vi ellers overser dem i så mange andre sammenhænge. Kommer vi ikke i mål med Project Zero i 2029, må vi give det fem år mere og lade det være i 2034, siger Dansk Folkepartis folketingsmedlem og kandidat i den verserende valgkamp, Jan Rytkjær Callesen. Dermed smider han nærmest en stinkbombe i byrådssamarbejdet, som hidtil har stået samlet om satsningen på bæredygtig energi og Project Zero visioner om CO2 neutralitet i 2029. Det skal blandt andet ske med en havmøllepark i Lillebælt og to biogasanlæg i henholdsvis Glansager og Kværs. Det har der hidtil været enighed om på tværs af alle byrådets partier. På et borgermøde i Kværs i april var der buh-råd til politikerne for manglende vilje til at lytte til de mange borgere, der vender sig imod biogasanlægget. - Jeg er blevet spurgt om min holdning til vindkraft og efterfølgende også til biogasanlæg, og jeg har svaret, siger Jan Callesen.

Gul bølge 57-årige Jan Rytkjær Callesen, Pøl, kom i folketinget for Dansk Folkeparti ved valget i 2015, hvor Syddanmark fik betegnelsen det gule Danmark, da Dansk Folkeparti gik stærkt frem på bekostning af blandt andet Venstre. DF opnåede 37 mandater og står ifølge meningsmålingerne til at blive væsentligt reduceret ved det kommende folketingsvalg 5. juni. Han er opstillet i Sønderborg kredsen.Sønderborg kommune vil opføre et biogasanlæg med forgasning af 400.000-800.000 ton biogas i Kværs. Den samlede pris for de to biogasanlæg i Kværs og Glansager er en halv milliard kroner og led i kommunale Project Zero målsætninger om CO2 neutralitet i 2029. Det udførende projektfirma er Nature Energy, der har opført en halv snes biogasanlæg rundt om i Danmark. På et borgermøde i Kværs i april åbenbarede der sig stor og indædt modstand mod anlægget, der vil føre mange lastbiltransporter og øget trafik med sig, foruden beboerne frygter for lugtgener. De senere måneder er flere biogasanlæg i landet blevet droppet netop på grund af bekymringen for lugtgener. Projektet i Kværs skal være godkendt senest 1. juli for at få højest statsstøtte. Derefter er statsstøtten reduceret væsentligt.

Foto: Timo Battefeld Biogasanlægget i Kværs er kommet i modvind og møder nu også politisk skepsis hos Dansk Folkeparti, der klandres for at løbe efter stemmer i en ophedet debat.Foto: Timo Battefeld

DF må være hårdt presset - Jeg er dybt forundret. Indtil i søndags var vi enige om, hvis der ikke viser sig store betænkeligheder ved biogasanlægget i Kværs, går vi alle sammen ind for det. Dansk Folkepari må være dybt presset i valgkampen. Det er problematisk for den tekniske konstituering i byrådssamarbejdet, at der ikke skal mere til, at DF sår tvivl om fælles målsætninger. Det er meget sigende, meldingen kommer fra folketingsmedlem Jan Callesen, som sidder i kommunens kulturudvalg. Det er svært som borgmester at få enderne til at nå sammen og agere ud fra illusionen om et bredt samarbejde, når man skal stå model til sådan noget, siger borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet. - Med mindre der viser sig en rygende pistol i forbindelse med høringsvarene, bakker vi op om biogasanlægget i Kværs. Man kan ærgre sig eller trække på smilebåndet over Jan Callesens melding alt efter temperament. I de seneste valgkampe faldt planer om havmøller på land og solceller på Nordals. Skal vi nu have samme diskussion om biogas, når vi aldrig i mål. Jan Callesen er illoyal over for sin næstformand i teknik- og miljøudvalget, der nu skal stå på mål for sin folketingskandidats desperate valgkamp, siger Venstres politiske ordfører, Peter Hansen. - Borgermødet i Kværs åbenbarede voldsom protest mod biogasanlægget. Hvis hele lokalsamfundet står sammen om, det ikke vil have anlægget, må vi tænke os om en ekstra gang og lade tvivlen komme borgerne til gode i stedet for at trække det ned over hovedet på dem. Det har også hele tiden været devisen for Project Zero, at den grønne omstilling skal ske med og ikke mod borgernes vilje. Vi er stærkt under pres af, biogasanlææget skal godkendes inden 1. juli. Spørgsmålet er, om forvaltningen når at projektere det, siger udvalgs-næstformand Stefan Lydal, DF.

Foto: Timo Battefeld Blandt medunderskriverne på protesterne mod biogas i Kværs, kan nu blive Dansk Folkeparti, der ikke vil trække projektet ned over hovedet på befolkningen, og ikke mener, der er noget odiøst i at være imod byrådsflertallet, der jo alligevel vil sikre biogasanlægget opføres, hvis det står sammen om det.Foto: Timo Battefeld

Foto: Steen Brogaard Jan Rytkjær Callesen afviser pure, det er et led i hans verserende folketingsvalgkamp, at han nu sår tvivl om biogasanlægget i Kværs. Arkivfoto