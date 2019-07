Kageorgie for 25 kroner lokker turister til Nordals

- Vi fik et tip af en af de andre i køen: Spis småkagerne straks, for så er der plads til mere på tallerkenen, røbede hun.

Der er ikke tilmelding til arrangementet, som foregår på Røde Plads i Nordborg. Så ofte må Bente Skjerning tilbage til køkkenet for at lægge nye lagkager sammen.

Bente Skjerning, indehaver af Nordborg Guld og Sølv, er en af otte-10 frivillige kagebagere. Morgen og aften de fleste dage i juli står hun ved røremaskinen og ovnen. For de frivillige sætter en ære i, at alt er hjemmebagt.

Finn fik ingenting

På medbragte klapstole inde i skyggen sad Erika og Finn Christiansen med tomme tallerkner. Hun havde smagt fire slags lagkager, kringle, sandkage og tre forskellige småkager.

- Jeg har spist ingenting. Og det var godt, fortalte han.

"Ingenting" er navnet på sønderjysk småkage med en lille marengs ovenpå.

Parret kom kørende fra Gråsten i deres Austin Healey fra 1968 for dels at nyde kager, dels møde vennerne Jytte og Per Andersen fra Guderup, som ankom lige så standsmæssig i deres MGB fra 1966. De to par har gjort det til en årlig udflugt at deltage i det nordalsiske kaffebord.

Fra den tyske delstat Sachsen-Anhalt deltog tre generationer af familien Scharde. Frank Scharde var ikke ubekendt med kagefænomenet:

- En gang arbejdede jeg i Friedrickstadt i Frisland og oplevede også et væld af kager på bordet. Det er også en frisisk skik, fortalte han.

Den tyske familie, der er på ferie på Als, havde læst om arrangementet på Visit Sønderborgs hjemmeside. Frank Scharde, hans svigerforældre, kone og børn gik dog mere beskedent til udvalget end de fleste. De kendte tilsyneladende ikke til traditionen med at overfylde tallerkenen.

Eller også havde de glemt at springe frokosten over.