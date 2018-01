Kageglad pædagog er en rigtig mand

Thomas Steen fik nærmest et helt nyt liv, da han meldte sig til Sund Mand Sønderborg. Han glæder sig til at deltage i Rigtig Mand Dysten på lørdag.

Sydals: Thomas Steen vil gerne være en god rollemodel for sine børn og en god mand for sin hustru. Han har altid været en stor dreng - allerede i 2. g trådte han slagtervægten i Føtex op på 103 kilogram i en pause fra sit fritidsjob. Derefter tog det kun fart. Vægten har været oppe på 133 kilo, og da han i sommeren 2017 meldte sig til Sund Mand Sønderborg trykkede han 128,5 kilo.

Nu et halvt års tid senere har han tabt 14,5 kilo.

- Men jeg har før tabt mig 20 kilo, men det tog jeg på igen. Med renter, siger han. Denne gang tror han på, at det er et varigt vægttab. Han vil da også gerne ned under 100 kilo.

- Men det gør ikke noget, at det går langsomt. For jeg er ikke på en slankekur. Jeg har ændre min livsstil, siger den 37-årige pædagog fra Høruphav. Han har i flere år haft lyst til at gøre noget for at få et sundere liv. i 2014 døde Thomas' mor pludselig, og det var med til at sætte nogle tanker i gang.

- Vi flyttede hjem til Sønderborg-området, hvor både min kone og jeg kommer fra. Det var faktisk min kone, der så den annonce i avisen om Sund Mand Sønderborg. Så spurgte hun mig, om det ikke var noget for mig. Det var det. Jeg vil jo gerne være noget for min kone og mine børn - jeg vil gerne være en god rollemodel for børnene. Jeg vil gerne kunne tumle med dem. Men jeg vil også bare gerne leve længe, og da min mor døde satte det tanker i gang om, at man ikke ved, hvornår der sker noget, fortæller han. Han har datteren Alberte, der lørdag fyldte fire år, og sønnen Jonathan på otte år med sin hustru Susan Babbel.

- Jeg har altid været ret glad for kage. Så når jeg kom forbi en tankstation eller bager, var det nemt lige at forkæle mig selv, fortæller Thomas. Så der røg pølsehorn, hindbærsnitter og romkugler ind i rask tempo, og næsten ligeså hurtigt steg vægten for den 179 centimeter høje mand.