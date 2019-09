Kage og ballonklovn: Børnegård holdt stor fødselsdag

Stor hoppeborg, masser af kagemand og ballon Finn var et hit, da Bygadens Børnegård i Hørup mandag fejrede 40-års fødselsdag.

Hørup: Gaver, underholdning, flag og kagemand i store mængder. Der manglede ikke noget, da Bygadens Børnegård mandag eftermiddag havde inviteret til 40-års fødselsdag.

- Børnegården er et rigtig dejligt og rart sted. Her er plads til alle, siger Kari Agertoft Nielsen, mor til halvanden år gamle Sia, der går i institutionens vuggestue, mens storebroren Theo på fem år er en del af børnehaven.

De tre plus faderen var nogle af de mange, der havde fundet vej til festdag på institutionen i Hørup. Formiddag var det for tidligere ansatte - eftermiddag for børn, søskende og forældre.

- Børnene er rigtig meget ude, og de cykler rigtig meget. Det ligger bare så centralt. Vi er tæt på strand, skov og har en hytte, fortæller Kari Agertoft Nielsen.

Fødselsdagen blev da også holdt under åben himmel med først taler af mangeårig leder Ulla Nilsson og herefter områdeleder Marianne Møller Nielsen.

Herefter var der flagmarch, fødselsdagssang, hoppeborg og underholdning med ballonklovnen Finn.