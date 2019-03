Kærligt portræt af 68'erne

Det, der gør denne forestilling så positivt anderledes end andre tekster om generationen der var ung i 60'erne, er at teksten behandler personerne loyalt og aldrig udleverende. Forestillingen var sjov og de medvirkende havde et glimt i øjet.

Jacob Morild fra Cafe Liva havde forfattet en tekst som i kabaretens form lod publikum se tilbage på deres egen ungdom. Vi oplevede mange af klichéerne om den frie kærlighed, om behovet for selvrealisering og om børn der kom i anden række, selvom man påstod det modsatte.

Sønderborg: Mange af gæsterne ved forestillingen onsdag forestilling var omkring de 70. Genkendelsen var derfor stor, når 1968-generationen blev taget under kærlig behandling.

Evergreen

Nu mødes de så i forbindelse med en tragisk familiebegivenhed. Meget livsbekræftende aftaler de at mødes igen. Spørgsmålet er om publikum tror på, at livsløgnen så hurtigt kan viskes ud?

Deres datter, dejlige Mette Marckmann, bidrager med sange om glæden ved at blive skilt, men også om smerten ved savnet af de fraværende forældre.

Forældrenes ønske om at sætte sig selv i et gunstigt lys bliver effektivt sat i perspektiv af usikkerheden i datterens øjne.

Sangene bliver akkompagneret på guitar af Lasse Schmidt, der i øvrigt ikke gjorde meget væsen af sig.

Forestillingens titel "Glemmer Du ..." leder tankerne hen på Liva Weel og Kai Normann Andersens melodi fra begyndelsen af 1930´erne. Har forholdene ændret sig meget siden?

Uden at udtrykke det meget direkte sætter forestillingen også spørgsmålstegn ved, om den unge generation er så meget anderledes i dag.

Fylder ønskerne om at se egne behov frem for andres ikke også meget her 50 år efter?