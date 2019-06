Sottrup: Sottrup Sogn og Nybøl Sogn mister deres præst. Fra 18. august tiltræder Vibeke Fosgerau som ny præst i Hvirring og Hornborg Sogne i Hedensted Provsti.

- For mig har Sottrup sogn og senere Nybøl sogn været midtpunkt i mit liv og embede, så selvom mit liv har taget en drejning, og selvom jeg glæder mig til at starte et nyt livsafsnit i nye omgivelser, så falder det mig svært at forlade, siger den 45-årige præst.

Hun stammer fra Silkeborg, men har haft sit kirkelige virke i det sønderjyske. Først en håndfuld år i Sønder Hygum og Fole ved Rødding og siden næsten 12 år i Sottrup Sogn samt de seneste to et halvt år også Nybøl Sogn. Nu har hun valgt at søge nye udfordringer i det østjyske.

- Min kæreste arbejder i Vejle som politikommissær, og der er lidt langt at køre fra Sønderborg. Samtidig kunne jeg godt tænke mig at prøve, hvordan det kunne være at være præst et andet sted, fortæller Vibeke Fosgerau.

Med til præstegården i det østjyske flytter også Vibeke Fosgeraus kæreste, præstens tre døtre på 18, 15 og 12 år samt hendes to bonusbørn en pige på 14 og en dreng på 12. Børnene dog kun på deltid.

- Jeg glæder mig også til at komme tilbage til udgangspunktet og tættere på min familie, der blandet bor i Brædstrup, Silkeborg og Bjerringbro, fortæller Vibeke Fosgerau.