Kærestepar vil sælge frugt og grønt i stor stil

Nyåbnede Grønne Bakken i Broager går primært efter, at skulle producere og levere frugt- og grøntsagsbægre til detailkæderne.

Broager: Ungt kærestepar har startet Grønne Bakken i Broager, der producerer og sælger små bægre med håndskåret frugt og grønt. - Vores plan er at komme ind hos detailkæderne, men det kræver noget arbejde. Flere har allerede vist interesse, forklarer Steffen Krog, der er fra Nordborg. Frugten og grøntsagerne vil både være økologisk og konventionel. Primært danske men også udenlandske - leveret af AB Catering fra Ribe. - Vi ved godt, vi ikke har opfundet den dybe tallerken. Der er noget på markedet i forvejen men ikke noget økologisk, lyder det fra Camilla Sørensen. Parret har i næsten et år arbejdet på, at få virksomheden op at stå. De ville oprindeligt indrette sig i deres nedlagte gård i Gammelmark på Broagerland, men det viste sig at blive for dyrt.

Vi ved godt, vi ikke har opfundet den dybe tallerken. Der er noget på markedet i forvejen men ikke noget økologisk Camilla Sørensen, Grønne Bakken

Foto: Claus Thorsted Parret producerer små økologiske og konventionelle frugt- og grøntsagsbægre. Foto: Claus Thorsted

Gerne leve af det Parret har i næsten et år arbejdet på, at få virksomheden op at stå. De ville oprindeligt indrette sig i deres nedlagte gård i Gammelmark på Broagerland, men det viste sig at blive for dyrt. I stedet har de lejet sig ind i erhvervsejendom på Nejsvej, hvor de har knoklet og investeret penge i at bygge produktionslokale, køler og pakkeområde. - Planen er, at vi i fremtiden skal leve af det her. Det er forhåbentlig fremtiden, siger de to. Grønne Bakken vil også gå efter kantiner, virksomheder og private som kunder. Hver mandag vil der på Nejsvej være åbent for dørsalg til private fra 9-16. Bægrene indeholder fx æbler, pærer, vindruer, blåbær, melon, blomkål, bolsjebeder og peberfrugt. Sortimentet vil blive udviklet hen ad vejen, ligesom man tager imod individuelle ønsker.

En gammel drøm Indtil videre beholder parret deres faste job. Han er uddannet agrarøkonom på Gråsten Landbrugsskole og arbejder i dag som sagsbehandler hos Landbrugsstyrelsen i Augustenborg. Hun er socialpædagog hos Sønderborg Kommune. - Det er oprindeligt min drøm at blive selvstændig, men nu har jeg fået Camille med på vognen. Jeg ville gerne have haft egen gård, men kunne ikke skaffe så meget kapital, så det droppede jeg for seks år siden. For tre år siden fik han ideen til Grønne Bakken inspireret af parrets tilsammen fire børn på 12, ni, tre og et år - heraf de sidste to fælles. - Når børnene kom hjem med madpakkerne, så frugten helt slatten ud. Det slog mig, at man måtte kunne lave noget lækkert med de her bægre, siger den 28-årige mand.

Miljøvenlig emballage Ind til sidste sommer var ideen sat på pause, da der en årrække gik baby i den, som parret siger. Sidste sommer begyndte parret igen tale om ideen, i oktober blev selskabet bag stiftet og torsdag kunne de så holde åbningsreception. - Det har været en vildt spændende proces. Vi har faktisk brugt mest tid på at finde den rette emballage, der kunne holde til en tur i skoletasken, samt åbnes og lukkes flere gange, forklarer den 34-årige kvinde, der er fra Skodsbøl. Bægrene er lavet af 85 procent genbrugsplast. Alle bi- og restprodukter bliver sendt til biogasanlæg, ligesom overskydende produkter går et godt formål.