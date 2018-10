Kær Vestermark får et maritimt formidlingscenter

- Naturskolerne vil gerne gøre endnu mere ud af den marine naturformidling. Stranden er nem at komme til, og den ligger tæt på Sønderborg. Desuden er det et ønske fra handicaprådet, at handicappede kan komme ud og fiske, siger Bent Albæk, der er projektleder og biolog ved Sønderborg Kommune.

Sønderborg: En 40 meter lang bro og en 60 meter lang adgangsrampe til broen bliver anlagt for offentligheden på Kær Vestermark. Omkring broen skal der være skylleplads til forskelligt grej, fiskerenseplads, bålplads, spisepladser, hjertestarter og redningskrans. Det skal alt sammen være en del af det maritime formidlingscenter, som Sønderborg Kommune vil anlægge på stranden for enden af Skydebanevej.

Det unikke bliver, at man kan stå ude på havet og vende sig om og kigge ind på de flotte skrænter på Kær Vestermark. Man få et helt nyt syn på Kær Vestermark, som indtil nu har været forbeholdt de sejlende.

Kig på skrænterne

Formidlingscentret er en del af den helhedsplan, som tidligere er blevet lavet for Kær Vestermark. En 60 meter lang adgangsrampe fra Skydebanevej vil føre handicappede ned til den 40 meter lange bro, som skal gå ud i vandet. Broen ender i en platform.

- Med projektet kan gangbesværede komme helt ud på havet og fiske. Desuden er det et stort ønske fra naturskoler og folkeskolerne med mere marin undervisning. Området bliver åben for alle. Det unikke bliver, at man kan stå ude på havet og vende sig om og kigge ind på de flotte skrænter på Kær Vestermark. Man få et helt nyt syn på Kær Vestermark, som indtil nu har været forbeholdt de sejlende, siger Bent Albæk.

Der bliver også etableret en ny trætrappe fra Skydebanevej og ned til stranden og broen. Sønderborg Kommune har alle tilladelser i hus og vil realisere projektet så hurtigt som muligt.

For nylig er der på Kær Vestermark også blevet indviet en forhindringsbane til ryttere og heste samt et nyt mountainbikespor. Begge baner skal drives af de klubber, som bruger banerne. Begge spor er tilgængelige for offentligheden.