Kæmper videre: Lærerformand ønsker stormøde om ny skolemodel

Den ny model

Opererer med tre tildelinger: En basistildeling som sikrer ressourcer til, at alle skoler kan undervise eleverne jf. Folkeskoleloven. Den gør dermed op med at tildele penge per elev. I stedet får skolerne penge per klasse - indtil videre med et maksimum på 24.En segregeringstildeling ud fra en forskningsbaseret beregning af, hvor mange elever, der forventes at være i målgruppen for undervisningstilbud i specialklasserækker/specialskole samt en særlig inklusionstildeling, hvor midlerne tildeles 100 procent efter en socioøkonomisk fordeling.



Et centralt punkt i modellen er, at langt færre børn end i dag skal gå i en specialklasse eller på en specialskole og i stedet inkluderes ude i almenområdet. Folkeskoler vil få ekstra penge alt efter, hvor gode de er til inkludere specialelever i normalklasser.



Helt konkret skal man over en årrække gå fra 389 børn i specialområdet til 276. Det skal give effektiviseringer for tre millioner kroner, hvoraf de to millioner skal komme fra kommunens specialskole Kløver-Skolen. I dag er 5,9 procent af eleverne i et specialtilbud. Det skal ned til på 4,7. Landsgennemsnittet er 4,3.



Den nye tildelingsmodel skal gælde fra 1. januar 2020, men indfases i årene 2020 til 2022, hvorefter den evalueres.