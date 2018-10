Kæmpe interesse for Kim Larsen mindekoncert på Sønderborghus

En række lokale bands havde sagt ja til at bidrage til en mindekoncert for Kim Larsen søndag aften på Sønderborghus. Interessen var så stor, at flere måtte stå forgæves i kø for at komme ind.

Sønderborg: Søndag aften stod i Kim Larsens tegn på Sønderborghus. Her skulle en række lokale bands give numre fra den kendte og elskede sangeres store bagkatalog. Dørene blev åbnet kl. 19.00 - men allerede to timer inden, var folk begyndt at stille sig i kø på fortorvet for at sikre sig en plads i salen. Der var nemlig gratis adgang til aftenens koncert. Interessen for at være høre koncerten viste sig hurtigt at være enorm, og inden længe var der kø hele vejen rundt om Sønderborghus. Omkring 600 forventningsfulde Kim Larsen-entusiaster håbede, at de kunne komme ind. Men man måtte konstatere, at der kun var plads til ca. halvdelen af de mange fremmødte. - Det er helt vildt det her. jeg har aldrig oplevet så mange mennesker stå i kø for at komme ind til en koncert, sagde Simon Rasmussen, der var kommet i god tid, og var heldig at få en plads i salen.