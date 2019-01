Jylov skifter Brøggeriet ud med badehotel

Sønderborg: - Det er lidt tilbage til rødderne med mere fokus på maden et sted, hvor bæredygtighed og økologi er i højsædet. Og skal jeg prøve noget andet, så er det også ved at være, siger den kokkelærte Allan Jylov, som 8. februar fylder 52 år.

Medejerskabet af Brøggeriet på Rådhustorvet er efter 10 år videresolgt og nu venter Henne Mølle Å Badehotel, der er opført af arkitekten Poul Henningsen (PH) i 1936. Hans idé var at skabe et fristed, der gled så naturligt og ubemærket som muligt ind i klit- og hedelandskabet ved Vesterhavet.

- Jeg så de søgte, og det er det perfekte sted for mig med havet og skoven med plantager omkring. Det giver gode muligheder for at dyrke den lokale mad serveret i rammerne af flot dansk design, uddyber Allan Jylov, som besøgte stedet for et års tid siden med sin kæreste, folketingspolitikeren Eva Kjer Hansen (V).