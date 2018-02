Jyllandsseriehold får ny træner

Guderup: Egen Ungdoms- og Idrætsforening (EUI) i Guderup har indgået en treårig aftale med Martin Prokopek. Han skal træne det nyoprykkede jyllandsseriehold i fodbold. Martin er 34 år og arbejder i Sønderborg som fysioterapeut. Han bor sammen med Mette i Høruphav, og de har sammen to piger Merle på 3 år, og My på 1 år.

Martin Prokopek har tidligere trænet holdet i 14 sæsoner med 193 turneringskampe, 70 trænings- og 28 pokalkampe. Martin blev i sidste sæson kåret som årets spiller på EUIs serie 1 hold, og var med til at spille holdet op i jyllandsserien. Han har spillet 240 kampe, og scoret 125 mål for Egen. Så det er en træner, hvor den grønne EUI-trøje er en stor del af hans DNA. Han spillede ungdomsfodbold i EUI, og spillede så 3 år i Sønderjyske, herefter et par år i SUB Sønderborg, inden han kom tilbage til EUI i 2006 som seniorspiller.

Guderup-holdet skal i den nye sæson møde et Randershold, tre Aarhushold, et hold fra Silkeborg og Esbjerg og tættest på et hold fra Kolding. Sæsonen starter med en hjemmekamp den 2. april kl. 14.00 på Linak Arena i Guderup.

Lars Hansen og Erik Jensen fortsætter som henholdsvis assistenttræner og holdleder for 1. holdet.