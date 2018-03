JydskeVestkysten udlodder rent guld

Læs her hvordan du har mulighed for at vinde billetter til en udsolgt premiere på revyen "Det rene guld".

Augustenborg: Interessen for at overvære Als Revyen er steget støt de senere år. Flere af årets forestillingerne er udsolgt, og Jydske Vestkysten har været heldig at kunne udlodde ti gange to billetter til premieren torsdag den 8. marts i Augustenborg-Hallernes Kultursal.

For at sikre sig to billetter til forestillingen, skal man sende en mail til redaktion.soenderborg@soenderborg.dk med Als Revyen i emnefeltet.

Du skal blot fortælle, hvor mange år revyen har heddet Augustenborg-revyen.

Blandt de rigtige besvarelser trækker vi lod om de i alt 20 billetter. Vi skal have din besvarelse senest mandag den 5. marts klokken 8.00.