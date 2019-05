Vogter af søens folk

Oprindeligt havde fyret en højde på 32 meter, men ved en ombygning i 1953 blev det afkortet til sine nuværende 19 meter.

- Taksensand Fyr er et særligt fyr. Det er placeret helt ude i strandkanten med en lille adgangsbro ud til den bastante kampestenssokkel, der bærer det hvide fyr, og tårnet fremstår både som en vogter af søens folk og øen Als, siger Martin Pingel, designchef i PostNord Frimærker. Fyret var indrettet som et såkaldt vinkelfyr, hvilket betyder, at lyset havde forskellige farver, alt efter hvilken vinkel skibet befandt sig i. De farvede vinkler blev frembragt ved, at man ophængte farvede glas for ruderne i lanternen, hvor hvid sektor signalerede, at man var i midten, mens rød og grøn angav, at man var for langt mod henholdsvis bagbord og styrbord. De øvrige fire frimærker forestiller Lyngvig Fyr ved Ringkøbing Fjord, Hirtshals Fyr, Hammeren Fyr på Bornholm og Omø Fyr nær Skælskør. Frimærkerne kan købes i PostNords app og netbutik samt på udvalgte posthuse. De udkommer i værdien 10 kroner, som kan bruges til at sende et almindeligt brev.