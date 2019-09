Justitsminister: Paludan pressede ikke dommer til at smide vagt ud

Der var ingen sammenhæng mellem Stram Kurs-leder og forsvarsadvokat Rasmus Paludans klage over en sortskægget vagts tilstedeværelse under et retsmøde i Sønderborg og retsformandens beslutning om at sende vagten ud af retslokalet. Det er svaret fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Tirsdag 20. august arbejdede den islamfjendske partileder Rasmus Paludan, Stram Kurs, som forsvarsadvokat for en sønderjysk mand i en sag om racistiske ytringer på Facebook. Paludan fik manden frikendt, men kort før retsmødet gik i gang, krævede Rasmus Paludan en retsbetjent sendt ud af retslokalet, fordi retsbetjenten var sorthåret og havde et sort fuldskæg. - Det er en chikanøs behandling af min klient og mig, at man sætter en muslimsk udseende vagt ind til denne sag, sagde Rasmus Paludan. Han klagede udenfor Domhuset personligt og direkte til administrationschef Henning Nørager Larsen, og få minutter før retsmødet begyndte, sendte dommer og retsformand Susanne Beier Lorenzen retsbetjenten ud af retslokalet, fordi hun vurderede, at der ikke var brug for en særlig opmærksomhed fra en vagt under retsmødet. Straks dagen efter stillede Enhedslistens retsordfører i Folketinget, Rosa Lund, spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S), om der var en årsagssammenhæng mellem Rasmus Paludans klage og retsformandens beslutning om at sende vagten ud. Det har justitsministeren nu svaret på. Han har indhentet svar fra Domstolsstyrelsen, der igen har indhentet svar fra Retten i Sønderborg. Svaret slår fast, at der ikke var en sammenhæng mellem Paludan-klagen og retsformandens beslutning. "Dommeren og administrationschefen har ikke drøftet sagen inden hovedforhandlingen, og dommeren var også uvidende om, at advokat Rasmus Paludan forinden udenfor retslokalet overfor administrationschefen havde protesteret over vagtens tilstedeværelse", lyder det i svaret. "Dommerens vurdering af, at der ikke var behov for vagtens tilstedeværelse under hovedforhandlingen, er således foretaget helt uafhængigt af advokat Rasmus Paludans samtale med administrationschefen", står der i svaret fra justitsminister Nick Hækkerup.

Jeg er da glad for, hvis det forholder sig sådan, at man ikke som part eller forsvarer i en sag kan få smidt en vagt ud, fordi vagten har sort hår eller et sort fuldskæg. Rosa Lund (Ø), retsordfører

Ø: Rart at få bekræftet I svaret står der også, at Domstolsstyrelsen understreger, at det er retten, der ud fra en konkret sikkerhedsvurdering tager stilling til, hvad der kræves af sikkerhedsopbud - herunder om der er behov for vagter i retssalen. Nick Hækkerup skriver i svaret, at han ikke foretaget sig yderligere i sagen. Rosa Lund (Ø) tager svaret til efterretning. - Jeg er da glad for, hvis det forholder sig sådan, at man ikke som part eller forsvarer i en sag kan få smidt en vagt ud, fordi vagten har sort hår eller et sort fuldskæg. Det er rart at få bekræftet, at det er sådan, siger hun.