Juli satte rekord hos Alsie Express

Sønderborg: Når der skrives juli er der sjældent stor aktivitet blandt erhvervsrejsende på flyruten mellem Sønderborg og København, og allerede i forsommeren kunne Alsie Express se, at det kunne give et problem at nå gode trafiktal for hele året. Men det flotte sommervejr har fået mange sønderjyder på vingerne. For ved at sætte fokus på familier og mindre grupper med produktet "flyv fire sammen" kan Alsie Express se tilbage på en rekord juli, hvor det er lykkedes at øge antallet af passagerer med over 52 procent i forhold til juli sidste år.

- Og det er ikke kun rejsende fra nærområdet, men også fra Haderslev, Tønder og Nordtyskland, som har taget turen mellem Sønderborg og København i sommerferien, siger adm. direktør Lone Marie Koch, at Alsie Express.

Passagertallet på ruten mellem Sønderborg og København var i juli 2018 på mere end 4400. 58 procent af passagerne kommer fra områder udenfor Sønderborg Lufthavns nærområde.