Sønderborg: Energien og begejstringen lyste ud af instruktør Merete Molino, da Sønderborg Aerobic Club lørdag eftermiddag gik i "krig" med julekalorierne i Broager Sparekassen Skansens forskellige mindre lokaler. Instruktøren stod naturligvis forrest og lagde ud i voldsomt tempo.

Efter en times tid med stille og rolig omgang yoga kom der for alvor fart over feltet med zumba fitness, hvor over 20 kvinder lagde så hårdt ud, at selv en erfaren reporter med masser af motion i benene blev forpustet ved blot at være med på en kigger.

- Er det ikke hårdt?, spurgte avisens udsendte Sønderborg-kvinden Marie Quitzau.

- Det er hårdt, hvis man ikke er i træning, sagde Marie Quitzau, der ved, hvad hun taler om. Hun har i 2018 kæmpet sig til guldmærke nummer 61.

- De sidste seks år har jeg gået til aerobic og går ellers til gymnastik mandag og tirsdag, holder fri onsdag og går til gymnastik torsdag formiddag og seniordans om eftermiddagen, fortæller Marie Quitzau. Og så skylder vi lige at fortælle. Hun fylder faktisk 90 år den 18. juli.

Efter en time med fuld knald blev kvinderne ikke mindre forpustet, da det gik løs med en time cross dance.

Det var ikke noget at sige til, at kvinderne ved 17-tiden trængte til en omgang pilatis og udstrækning.

Formand Ole Galthen fra Sønderborg AerobicClub var godt tilfreds med dagens fremmøde og er i det hele taget godt tilfreds med udviklingen i klubben.

Efter nytår får klubben yderligere forstærkning af to nye instruktører til en ny holdplan med ikke mindre end 14 hold fordelt i Broager Sparekassen Skansen, SFS-Hallen og Broager Hallen.