Julen varer ikke lige til påske

- Et af medlemmerne har en gedefarm, så der kører vi juletræerne ud til genanvendelse. Så kan de gå og gnaske i dem, fortalte formand for Borgerforeningen i Sønderborg, Tage Christensen.

Juletræstyve på spil

Der var dog ikke lige så mange træer tilbage, som selv samme gruppe i november satte op.

- Vi havde en 30 styk på lager, men 14 dage før jul, var der ikke flere at skifte med. Og der er også røget nogen siden da, fortalte Tage Christensen.

Nogle af juletræerne er fundet i og omkring gågaden, mens langt de fleste ikke har været at finde igen.

- Det er simpelthen trist, at der er nogen, der vil gøre sig til tyv for et juletræ. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at stille et stjålet træ op derhjemme, fortalte han.