Sønderborg: På det seneste møde med kommunen har Sønderborg Handel fremsat et ønske om, at renoveringen bliver fremskyndet, så der ikke arbejdes, mens julehandlen står på. Det ønske har man valgt at imødekomme og derfor udarbejdet en ny tidsplan.- Vi er klar over, at gravearbejdet er en voldsom gene for forretningerne på gågaden. Vi ser alle frem til, at det er overstået, men indtil da er det bare positivt, at vi i god dialog med Sønderborg Handel og entreprenøren kan finde løsninger, der er til at leve med. Tommel op til entreprenøren for at give håndslag på, at processen speedes op, så der bliver ro til juletræstændingen og julehandlen derefter, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune i en netop udsendt pressemeddelelse.