Julemærkehjem i Kollund får 75.000 kroner fra Tandslet Genbrug

Donationen fra sydalsisk genbrugsbutik til Julemærkehjemmet Fjordmark blev i år mindre end tidligere, for der er konkurrence på markedet for salg af brugte ting, men det er tanken, der tæller.

Nedgangen i omsætningen var ikke til at se på fremmødet, for der var fyldt med mennesker, som flåede genbrugsvarer ned fra hylderne. Genbrugsbutikken har eksisteret i fem år. Hvert år går overskuddet til julemærkehjemmet.

- Det har været et svært år. Der er meget konkurrence inden for genbrug med bagagerumsalg og andre private initiativer. Det har påvirket indtjeningen i negativ grad. Jeg håber, det bliver bedre næste år, sagde Lone Wonsild fra genbrugsbutikkens vennekreds.

Julemærkehjemmet Fjordmark har plads til 30 børn i alderen 7 - 14 år. Et ophold varer typisk 10 uger. Der er løbende skifte af grupper hver tredje uge. På Julemærkehjemmet får børnene hjælp til at komme ud af mobning og ensomhed. Samtidig lærer de om sund kost og motion, så de taber sig. Her får børnene smilet - og troen på sig selv tilbage. Det koster i omegnen af en million kroner om året at drive julemærkehjemmet. Der passerer 150 børn igennem om året. Tandslet Genbrug har eksisteret fem år og har 30 frivillige.

Der var glæde i Tandslet over at kunne bidrage til julemærkehjemmet med 75.000 kroner. Foto: Timo Battefeld

- Vi er taknemmelige. For os er det et kæmpe beløb. Det er ikke hver dag, vi får sådan en håndsrækning. Det har ufattelig meget at sige for os, der er nogen som Jer, der kæmper for at samle penge ind til os. Vi kan slet ikke sætte nok pris på, I knokler for at hjælpe os. Det er trange tider med svære kår for mange, så tusind tak skal I have, sagde den forholdsvis nye leder af Fjordmark, Lasse Balsgaard.

Pengene bliver i landet

Midt i al hurlumhejet har Irene Collin fra Sønderborg fundet sig et lille bord, hun vil have med hjem. Hun ladet sig overtale af veninden Lillian Møller til at købe et puslespil til 20 kroner. Hun har lånt sin kagerulle ud og køber en brugt til ti kroner, så hun atter har de nødvendige remedier til bagværk i køkkenskuffen.

- Jeg går jævnligt i genbrugsbutikker og køber ind. Jeg kan godt finde på at købe tøj i en størrelse 46 og sy det om til mig selv. Det gør ikke noget, det er genbrug. Jeg vasker det, når jeg kommer hjem. Pengene går til et godt formål, siger Irene Collin.

- Min mand er formand for julemærkemarchen. Vi skal snart til Kollund og overrække årets overskud. Det er børn, der har behov for hjælp, og pengene går til nogen, der har behov for det her i landet. Dem skal vi også tænke på, siger Lillian Møller under bifaldende nik fra veninden.

Ved disken er Preben Mikkelsen ved at betale godt 300 kroner for sine indkøb, som han har i en kasse. Det er Matador serien på dvd, bøger af blandt andet Ken Follet og en udgivelse om at spise efter sin blodtype, som datteren skal have. De er alle led i en tendens til at finde nytte i gamle, brugte ting som trykte bøger og dvd'er og i den gode sags tjeneste.