Julelyset slukket hos plejehjemsbeboer Hugo: Fik stjålet lyskæde

- Hugo er ked af det, og han har det hårdt i forvejen med sit helbred, efter at han har mistet stemmen. Børnene og børnebørnene er også triste over hændelsen, fortæller Kari Nielsen.

- Jeg synes, at det er bittert. Jeg har det skidt med, at nogen kan finde på at stjæle, siger Kari Nielsen, som besøger sin mand på plejehjemmet hver eftermiddag.

Handler om princip

Ifølge Kari Nielsen er det første gang, at parret oplever tyveri. Hun har anmeldt det til politiet, selv om hun ikke har nogen forventning om at se lyskæden igen.

- Det er ikke så meget på grund af prisen for lyskæden, men det er selve princippet i det, siger hun.

Hun håber, at tyven har dårlig samvittighed efter episoden.

- Der må være nogen, som må have røde øren over at have gjort det, siger hun.

Ifølge plejecenterleder på Møllemarken Mie Märcher Russell, har plejehjemmet ikke oplevet andre tilfælde af tyveri.