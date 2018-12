Sønderborg: Efterhånden som folk vender hjem fra juleferie, kommer anmeldelser om indbrud i en lind strøm hos Syd- & Sønderjyllands Politi. Fra en villa på Goethesgade er der fra 23.-26. december knust en glasdør, og fra ejendommen er der stjålet en pc, Play Station og spil til spillemaskinen samt nogle smykker. Fra en villa på Solbakken er der 26. december - altså onsdag fra klokken 17.30 til 18.30 stjålet PH-lampe, Wegner-stole, Mac Book Pro, to HP-computere og et Hugo Boss-jakkesæt. Her var der også knust en rude ind til huset.

Ved et indbrud på Carl Plougs Vej natten til torsdag er der stjålet tre Kogle-lamper. To personer er set rende fra stedet. Den ene beskrives som en mand iført en sort jakke, sorte Adidas-bukser med hvide striber og sorte sko. Den anden person er en mand med grå hættetrøje og et sort mønstret tørklæde for ansigtet.

Der har også været forsøg på indbrud i villa på Strandvej. Oplysninger i sagerne til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.