Julehilsen fra Leif Maibom: Der er noget i luften

Redaktionen har modtaget et julekort fra den kendte revyforfatter, skuespiller og direktør for Sønderborg Sommer Revy, Leif Maibom. Vi har fået lov at bringe det i avisen. God fornøjelse!

Julekort: Vi kan alle mærke det. Fornemme det. Nu sker det snart. Det, som vi har ventet så længe på. Det, som vi har glædet os til. Det, som vi har talt ned til så længe. Kort sagt: Det er snart VALGÅR!

Men inden da er det jul, og alle de små hjem er yndigt pyntet op med selvlavede juleneuroser, og vi sejler ind i en strøm af julefrokoster, klar til at gå ned med and og rus. Og Johnna og jeg er klar til julen, har for en sikkerheds skyld taget lidt på i måneder op til højtiden, så det nye fedt ikke skal føle sig alene.

NU´ DET JUL IGEN......synger alle ministre, og glæder sig over, at de nu har siddet længe nok til, at pensionen er sikret. Det koster, så derfor hæver de pensionsalderen - for alle andre. Ikke for os. Vi har for længst overskredet sidste salgsdato, og er nu en belastende del af ældrebyrden. Min pension er ganske vist opsat. Det betyder ikke, at den er sat op. Det betyder udsat. Men sådan er der jo så meget. Det hedder jo heller ikke Kontanthjælpsmodstander. Det hedder Joachim B. Olsen.

JULEN VARER LÆNGE, KOSTER MANGE PENGE.......men bare rolig: Finansloven er på plads, og her har Regeringen - sammen med dem, der bestemmer - virkelig lagt sig i selen for at gøre noget for udkantsområderne. Selv en øde ø skal nu bebos. Nej, det er ikke Als. Her er der masser af liv. Og vi elsker det, og har nu boet her på tålt ophold i mere end 40 år. Andre har boet her længere og oplevet at være tyske, men det er længe siden, og snart kan vi i stedet fejre Genforeningen. Og med Genforeningen menes ikke Carls Holsts tilbagekomst til Sønderjylland. Vi trives her, selvom der da er forskel på København og Als. Heldigvis. I København bliver husene revet væk. Her bliver de revet ned.

DET ER HVIDT DERUDE.......sang vi en gang imellem i starten af 2018, som blev det første år, hvor jeg ikke stod på scenen i Sønderborg. Men så stod jeg så mange andre steder. Ofte i vejen. Allermest sad jeg dog og skrev tekster i samme tempo, som Trump skrev nye besynderlige udtalelser på Twitter. Trump´s løgne blev der grinet af, og det gjorde der også af mine tekster. Så meget, så jeg endnu engang var nomineret som 'Årets Revyforfatter'. Stort var det da også, da Kathrine Scrivens Eje forærede Hotellet et maleri af Thorleif, der nu hænger i foyeren på Sønderborg Teater.

NÅR DU SER ET STJERNESKUD.......er det sandsynligvis en fiskeanretning bestående af en kogt og en stegt rødspættefilet garneret med rejer og andet godt serveret på et stykke nyristet brød. For ellers er stjerneskud sjældne. Men når de er der, skal man ønske. Og der må ha´ været et par af dem forbi Ringridervej, for ved 'JydskeVestkystens Kulturprisuddeling' blev det mig, der fik prisen. Og ved 'Revyernes Revy' blev jeg kåret som 'Æreskunstner', og på alle måder hædret, fejret og lykønsket. Jeg har husket at takke pænt for det hele, og som Johnna sagde: - Så gik det alligevel uden vandgrød.

Det var ellers den ret, som vi blev enige om, at vi kunne leve af engang i 80´erne, da jeg forlod min sikre tjenestemandsstilling, og vi kastede os ud på dybt revyvand uden korkbælte. Så jeg kunne takke - og med ro i sindet og andre steder sige: 'Jeg har opbrugt min kvote af mindreværd og ser tilbage på min fortid med stor optimisme'.

DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ........og det var sommerhimmelen også. Revyen kørte på flotteste vis uden alt for meget indblanding fra vores side. Johnna tog naturligvis sin tørn på billetkontoret, og jeg passede mine opgaver, der bliver stadigt mindre og mindre. Thorleif havde forladt revyen, men Ragnhild Margrethe dukkede op. Blot til orientering er vi nu nået næste skridt i overtagelsen, hvilket betyder, at Johnna og jeg træder et skridt længere bagud. Vi er med i to sæsoner endnu, og derfra giver vi kun gode råd fra sidelinjen.

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM.......og to er født i Malmø. Og de er vores. Næsten. I hvert fald kunne ældste barnebarn Kathrine og svenske Andreas melde, at deres Theodor skulle have tvillinger. Altså det var Kathrine, der var gravid. Men Theodor skulle være storebror til to skønne drenge. De kom, så og - og opdagede, at de var født i Sverige. Så de er nærmest født i et land uden regering. Til gengæld er de vældig søde og hedder William og Nikolaj. Hvis ikke de kan løse deres regeringskrise derovre, foreslår jeg, at de to nyfødte skiftes til at lede landet. De siger ikke så meget, men smiler tit og brækker sig lidt, hvis der er noget, som de ikke bryder sig om. Det er da klar tale. Og det har man brug for i landet, hvor nogle er HAN, andre HUN - og en del er helt HEN i vejret. Den svenske familie besøgte os i løbet af sommeren, og Theodor var lykkelig. Han overtog Asgers Rehers sorte finale sko - eller hvordan det nu var. Rasmus blev en meget lang student, så vi må igen og igen konstatere, at børne- og oldebørn vokser, og det gør vi også. Det pynter ikke, men det er årringe af livet.

EN LILLE NISSE REJSTE.........og det har vi også gjort: Dubai, Porto, Madeira, Mallorca. Johnna snuppede også lige en daseferie.....undskyld! DANSE-ferie på La Santa Sport. Det plejer jo at være fødderne, der driller i en dans, men hos Johnna er det knæene. De er ikke vilde med dans. Men hun er vild med Lanzarote og de veninder, der deltager. Og hvem ved: Måske er Johnna med i næste udgave af 'Vild Med Dans'. Jeg kan ikke vente med at se Britt Bendixens tabe brillerne i befippelse, mens Jens Werner nok vil antyde, at Johnna er lidt kejthåndet på fødderne.

NU TÆNDES 1000 JULELYS.......Johnna og jeg tændte et enkelt, da vi i august kunne fejre, at vi nu har boet under samme tag i 40 år. Altså ikke samme tag, for vi har da skiftet bolig et par gange. Og også tag. Planen er at blive på Ringridervej så længe, som vi overhovedet kan, men det er jo et problem med vinkælder i kælderen og toilet på første sal. Inden man når tilbage til kælderen, kan vinen være gået over. Og inden man når op, kan - nå, så vidt er det ikke kommet endnu. Tiden går, og vi bli´r ældre. Men vi har dog endnu ikke nået den alder, hvor vi søger lejlighed med gravudsigt. Førhen mødtes vi med vennerne og spillede kort. Nu konkurrerer vi om, hvem der har flest leverpletter. Jeg tabte i år. Ikke fordi jeg er den yngste, men fordi TV lægen Charlotte fjernede dem. Jeg kørte til Varde med pletter og hjem med plastre. Men det pyntede da. Altså med plastrene. Nu er de væk, og det er så som så.

DET KIMER NU TIL JULEFEST........og alle holder fri. Selv de travle bankfolk kan lægge de hvidvaskede skjorter til side for en stund. I den anledning er det vel relevant at spørge: Når man vasker sorte penge hvide, skal man så bruge skyldemiddel? Trump, Putin og Kim Jong-un holder julefred, og hvor er det da trygt, at tre så besindige mænd styrer denne mærkelig verden, hvor vi nu ikke må spise kød, køerne må ikke prutte, vi må ikke flyve, og den go´e gamle jul er i stor fare. Nedenstående lille betragtning kan hurtigt blive en realitet: Det er juleaften, familien sidder omkring bordet og mor siger: - Værs´go at tage for jer af den go´e, gamle traditionelle julemenu.

Og så starter balladen: Sønnens nyeste (men ikke sidste) kone, Helene-Simone-Louise, vil høre om anden er økologisk. Mor svarer, at den har gået frit på en sydvendt mark hos en venligsindet bondemand fra Fyn, hvor den har hørt Lasse og Mathilde dagligt. Moster Marie spørger om de brunede kartofler er sukkerfrie, og husker venligst mor på, at hendes mand, Onkel Arne, kun spiser laktosefri risalamande.

Hvilket får Tante Anne til at spørge, om de hjemmelavede småkager er glutenfri. Da mor er på vej til at få det, der i gamle dage hed et nervesammenbrud, men nu nok er en diagnose med en længere bogstavkombination, bryder Amalie, den anden svigerdatter ind, og spørger om kartoflerne kan erstattes af kikærter og rødkålen af en humus, hvorefter teenagedatteren erklærer, at hun er veganer, hvorfor hun nægter at spise noget - inkl. de æbler, der var inde i anden. I hvert fald, hvis æblerne er plukkede og ikke nedfaldsæbler uden et selvstændigt, fredeligt og fuldendt liv. Og således sænker julefreden sig over bordet, iPhonerne bipper og blinker og søde julebeskeder sms´ses rundt, mens man nyder den gode danske julemad og glæden over samværet.

Næste dag går alle i kirke. Og dog. For sønnens nyeste (men ikke sidste) kone, Helene-Simone-Louise, skal passe sin yoga for kommende mødre, Moster Marie skal til auramassage, Onkel Arne, der er tyk, har fået tynd mave, Tante Anne skal læse sin nye bog om tantra sex for lesbiske, Amalie skal til kranio-sakral terapi, og den veganske teenagedatter skal til tarmskylning i tilfælde af, at en lille rest and skulle ha´ forvildet sig ind i hendes krop.

Så Mor går i kirke alene. Hun sætter sig ved siden af gamle Gerda, der efter gudstjenesten ligger og roder på kirkegulvet.

Mor siger: - Hvad leder du efter, Gerda?

Og Gerda svarer: - Ejnars tænder.

- Jamen Gerda, Ejnar var jo slet ikke med i kirke i dag.

- Nej, svarer Gerda, - men jeg tager altid hans tænder med, ellers æder han alle småkagerne.

Og med disse ord vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et helt fantastisk nyt år.

Johnna og Leif