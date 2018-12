Julehilsen fra Astrid: - Vi er alle anderledes

Den 19-årige gymnasieelev i Sønderborg, Astrid Siemens Lorenzen, har i årets løb indviet JydskeVestkystens læsere i sit liv med spastisk lammelse (cerebral parese). Her bringer vi hendes personlige julehilsen - om højdepunkter i 2018 og forventninger til det nye år. Kortet har hun skrevet gennem den øjenstyrede computer, Tobii, der gør det muligt for hende at kommunikere.

Julekort: Min stemme er anderledes, men jeg har én stemme, og den skal jeg bruge. I året 2018 har jeg fået øjnene op for dette.

Et oplevelsesrigt og udviklende år ebber snart til enden. Jeg er ikke længere den samme, som jeg var for et år siden. Jeg er mindre genert og dermed mere åben. Jeg har fundet modet til at dele en del af mig selv.

Selvom min spasticitet øges, og jeg derfor ikke er herre over min egen krop, når jeg eksempelvis har været i tv, får det mig ikke til at gemme mig, som var jeg pinlig berørt. Vi er alle anderledes, og det er ikke værd at krumme tæer over.

I foråret kom jeg ind i bestyrelsen i en handicappolitisk ungdomsorganisation. Dette harmonerer med min lyst til at gøre noget for at forbedre vilkårene og nedbryde fordomme om handicap. Særligt har emnet handicap og uddannelse optaget mig gennem året.

Gymnasiet udgør en meget stor betydning i mit liv, og også på denne front er ændringer sket. På grund af mit handicap tager jeg studentereksamen over fem år. At jeg skulle fortsætte på gymnasiet, efter min klasse dimitterede i sommer, var mærkeligt i starten. Det var som en påmindelse om, at jeg har et handicap. Men nu nyder jeg bare at have muligheden for at bruge den tid og energi på mit skolearbejde, som jeg gerne vil.

Det næste år vil jeg begynde at undersøge forholdene på universiteterne. Dette skyldes, at i år er der omsider indført en lov om forbud mod diskrimination på baggrund af handicap, men ikke en lov om retten til rimelig tilpasning, hvilket betyder, at universiteterne ikke juridisk behøver at skabe rammerne for mennesker med specielle behov. Derfor vil jeg se, på hvilket universitet og uddannelse der vil give mig de nødvendige foranstaltninger.

I år har jeg endvidere qua min træning opnået fysiske resultater, som jeg ikke troede var muligt. Eksempelvis trænede jeg at stå med min søster en dag i sommerferien. Til min overraskelse fjernede hun sine hænder fra mig, så jeg stod helt selv. Således stod jeg et par millisekunder, indtil jeg var nødt til at sætte mig ned af ren begejstring.

Vi gentog successen de næste dage, hvoraf resultatet af den ene gang var et forstuvet skinneben, men dette kunne ikke få mig ned med nakken. Selvom det for de fleste mennesker er en selvfølge at kunne stå, er det vigtigt at nyde de "små" glæder, f.eks. er det at kunne stå nogle millisekunder yderst fantastisk for mig.

Det er et skridt i den rigtige retning - fremad.