Julegaver stjålet: Stribevis af indbrud i Sønderborg

En indbrudsbølge har ramt Sønderborg og omegn. To unge mænd set i forbindelse med et indbrudsforsøg er blevet sigtede.

På Kaj Munks Vej i Sønderborg er en villa blev gennemrodet mellem tirsdag klokken 13 og torsdag 22.39. Et vindue er blevet brækket op med en greb taget fra et skur. Det er endnu uvist, om noget er stjålet.

- Det er helt vildt. Noget der desværre typisk sker her op til jul. Nogen synes åbenbart det er nemmere at hente gaverne på den her måde, siger vagtchef Jens-Peter Rudbeck.

Unge herrer er sigtet

Det gælder også et hus på Toftevej i Fynshav. Mellem onsdag klokken 9.30 og torsdag klokken 09.40 er der afmonteret en rude og en bagdør smadret. Det er ikke oplyst, om noget er stjålet.

Hos Dybbøl Turistfart på Løntoft i Ragebøl har der også været besøg. Fra et skur er torsdag aften omkring klokken 19.48 stjålet syv alufælge til busser. De havde en samlet værdi på 25.000 kroner. En mistænkelig bil er set i området.

På Christian Winthers Vej i Sønderborg har et indbrudsforsøg ført til, at to unge mænd er blevet sigtet. Nogle personer forsøgte klokken 23.20 at bryde ind på adressen, men tog flugten, da de blevet fanget på noget videoovervågning samt fandt ud af, at husets beboer var hjemme.

- Vi har truffet et par gutter ude i området, som vi har sigtet, oplyser vagtchefen.

Der er tale om en mand på 18 år og en dreng på 15 år - begge fra lokalområdet.