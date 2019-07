Julegåsen stjålet hos Midtals Gårdbutik

KETTING: Midtals Gårdbutik i Ketting har fået stjålet 21 to måneders gæslinger den forløbne uge. For to uger siden forsvandt 11 kyllinger fra bedriften.

- Det var julegåsen, der røg. Jeg har meldt tyveriet til politiet, men de har ikke fundet synderen. Fjerkræet går i en indhegning på den anden side af vejen, så jeg kan ikke høre dem om natten, siger ejer Erik Nielsen, der regner med, gæslinger og kyllinger ikke stiltiende har affundet sig med at blive ført væk af fremmede.

Normalt sidder dyrene stille i et hjørne og sover, men den sidste tid, er Erik Nielsens fjerkræ altså blevet forstyrret i deres nattesøvn. Han gør opmærksom på tyveriet, så folk, der måske får tilbudt kyllinger og gæslinger af private, er klar over, der kan være tale om tyvekoster.

Normalt sælger Erik Nielsen økologiske kartofler, løg og kål i stor stil ud mod hovedvejen i Ketting. Nu skal han overveje, om han vil investere i nye gæslinger for at redde menuen Morten Aften og den følgende juletid.