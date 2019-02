Journalist fra Esbjerg blev mandsopdækket af ti skarpt bevæbnede betjente på Als

Journalist Deniz Serinci fra Esbjerg holdt i november 2016 foredrag i Sønderborg om Islamisk Stat og religiøs radikalisering. Han blev beskyttet af PET og ti betjente med skarpladte våben. Han har holdt 400 lignende foredrag i hele landet, men aldrig før oplevet, at det var nødvendigt med PET-beskyttelse. Han kan ikke få at vide, hvorfor og hvem han skulle beskyttes imod.

- Jeg insisterer på at gennemføre arrangementet. For det er helt surrealistisk for mig. Ved biblioteket er der yderligere ti bevæbnede - svært bevæbnede betjente - med maskinpistoler eller lignende - klar. Der er også mindst en betjent i civilt tøj inde i foredragssalen, fortæller Deniz Serinci.

- Det er vel cirka en time før, jeg kommer til Sønderborg. Det er Mona Fahd, den tidligere formand for Integrationsrådet i Sønderborg, der ringer. Hun siger: "Deniz, nogen vil angribe arrangementet". Jeg siger: "Tager du pis på mig". Men det var rigtigt. PET (Politiets Efterretnings Tjeneste, red.) kontakter mig også og fortæller, at de står klar ved banegården i Sønderborg. To betjente i bilen og så mig sætter kursen mod biblioteket, fortæller Deniz Serinci.

Den 33-årige journalist Deniz Berxwedan Serinci sad onsdag den 30. november 2016 i toget på vej til Sønderborg, hvor han skulle holde foredrag om Islamisk Stat - også kaldet IS eller Daesh. Det har han gjort cirka 400 gange over hele Danmark, og det har ikke givet anledning til ballade i forbindelse med arrangementerne. Men pludselig ringer Deniz Serincis mobiltelefon i toget. Det sker et sted mellem Kolding og Sønderborg. Deniz Serinci bor i København, men han er født og er opvokset i Esbjerg.

Det irriterer mig, at jeg ikke ved hvem, jeg skulle beskyttes imod. Jeg er faktisk på bar bund. Jeg kan godt forstå, at PET skal beskytte sine kilder, men jeg mener godt, jeg kunne få at vide, hvilke grupperinger, der var tale om. Var det IS-sympatisører, lokale radikaliserede, danske højreekstremister?

Hvem står bag?

Deniz Serinci har holdt de 400 fordrag om IS og religiøs radikalisering. Hans foredrag er meget faktabaseret. Han er af kurdisk-tyrkisk afstamning og har været på 12 rejser til Mellemøsten som journalist og IS-ekspert, der er flittigt brugt som ekspertkilde om Tyrkiet og Mellemøsten. Han er stifter af og redaktør for den kurdiske avis i Danmark - Jiyan.dk. Han har aldrig tidligere eller senere oplevet at blive beskyttet af PET og politiet.

- Jeg er jo ikke islamkritiker. Mine foredrag er meget faktabaseret, og jeg har aldrig følt mig utryg før. Mange at deltagerne til mine foredrag er jo også muslimer, så jeg forstår det ikke. Derfor vil jeg også gerne vide, hvem der kunne stå bag det her, siger Deniz Serinci.

- Så dagen efter ringer jeg til Syd- & Sønderjyllands Politi. Jeg får aldrig fat i nogen, der kan eller vil udtale sig. Så søger jeg aktindsigt i min egen sag, her får jeg at vide, at Syd- & Sønderjyllands Politi og PET havde fået oplysninger om, at jeg var i fare for at blive overfaldet, fortæller han. Politiet svarer 27. november 2017 - altså et år efter PET-indsatsen i Sønderborg - Deniz Serinci per brev, og Avisen Danmark har set og læst denne skrivelse. Han bliver en dag også ringet op af en person fra PET.

- Han ringer fra et anonymt nummer og fortæller, at han er fra PET. At de har oplysninger om, at jeg ville blive overfaldet i Sønderborg ved det arrangement, men at jeg ikke kan få mere at vide, fortæller Deniz Serinci.