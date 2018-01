Jonas har ventet på sit kørekort tre måneder: Det er frustrerende

Bare ikke 18-årige Jonas Schmidt fra Hørup. Han var egentligt i gang med at tage sit kørekort ligesom klassekammeraterne, men fordi han er besvimet tre gange i løbet af de seneste fem år, skal hans kørekort både forbi Styrelsen for Patientsikkerhed og Midt og Vestjyllands Politi ligesom alle andre kørekortansøgere vest for Storebælt.

Jeg bliver dårligere til teori og at køre. Måske skal jeg i sidste ende betale for ekstra køretimer.

Fra en ansøgning afleveres hos Borgerservice sker der meget, før den ender der igen.Først bliver den sendt til politiet. I Sønderborgs tilfælde Midt- og Vestjyllands Politi, der behandler alle kørekortsager vest for Storebælt. Herefter sendes ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorefter politiet vurderer, om de har behov for yderligere informationer, og om der skal være en partshøring i sagen. Til sidst træffer politiet en afgørelse og orienterer Borgerservice herom, hvorefter ansøgeren får besked.

Svært at holde ved lige

Når køreeleverne venter på at få kørekortet godkendt af embedslægen er der ifølge Jonas' kørelærer Ronnie Rasmussen, Alsgades Køreskole, to valgmuligheder. Den ene mulighed er, at de bliver sat på standby. Den anden mulighed er, at de unge skal gå til flere køre- og teoritimer for ikke at glemme alt det, de har lært. En dyrere løsning.

- Jeg har aftalt med Ronnie, at jeg har én køretime hver fjortende dag, og så betaler jeg selv for at tage køreprøver på nettet, så jeg kan holde det ved lige, fortæller Jonas Schmidt.

Han skulle egentligt have været til køreprøve den 7. november, men her i midten af januar venter han stadig på at få lov til at tage teoriprøven.

- Jeg er nervøs for, at jeg dumper. Jeg har jo ikke fået teoriundervisning længe, og når jeg kører, fortæller Ronni også, at han godt kan mærke, at jeg kun har køretime hver anden uge, og det irriterer mig, for jeg var jo god nok inden alt det her, fortæller han.