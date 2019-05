Jon Bon Jovi: Først kommer hans vin og så hans musik

Sønderborg: Normalt forbinder man fadøl i plastbæger med en rockkoncert under åben himmel. Det bliver der sikkert også rigeligt af, når Bon Jovi giver koncert på Kær Vestermark 11. juni.

Men hvad de færreste måske ved, så er forsanger Jon Bon Jovi vinelsker og får lavet sin egen rosévin i Languedoc-området.

- Vi fik det oplyst fra vores vinimportør, og så synes jeg da, at det giver rigtig god mening at folk kan både smage og købe den, nu bandet giver koncert her i byen, forklarer indehaver af Vinspecialisten i Perlegade, Henning Petersen.

Han har netop fået adskillige kasser hjem af vinen Hampton Water, som den kaldes i New York-området, og giver smagsprøver under markedsdagene 6.-8. juni og selvfølgelig tirsdagen efter den 11. juni forud aftenens koncert.

Og skulle vejret hen over sommer blive til rosé på terrassen, så kan man selvfølgelig også sikre sig nogle flasker så længe lager haves.