Jørgen Mads Clausen om vraget Als-Fyn bro: - Regionen har svært ved at tænke nyt

En bro mellem Als og Fyn har på det seneste mødt opbakning fra flere sider. Derfor stiller formanden for styregruppen bag broprojektet, Jørgen Mads Clausen, der også er bestyrelsesformand i Danfoss, sig uforstående over for, at regionen ikke prioriterer den som et af de tre mest ønskede infrastrukturprojekter.